Esteticista é encontrada morta em casa de suposto cliente em Itaguaí; suspeito foi presoReprodução / TV Globo

Publicado 25/08/2021 10:13 | Atualizado 25/08/2021 12:29

Rio - Uma mulher foi encontrada morta, na terça-feira (24), no bairro Engenho, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Ana Cecília Brito da Costa, de 19 anos, trabalhava como esteticista e no domingo (22) saiu do bairro Coroa Grande, às 10h30, com um carro de aplicativo para atender um suposto cliente. Logo depois, a família não conseguiu mais contato com a jovem. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DBHF) investiga o caso. Jonatan Peixoto da Silva, de 21 anos, está preso pelo crime.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a família da jovem contou que Ana Cecília postava seus trabalhos nas redes sociais e o suposto cliente conseguiu o contato dela através da internet. "Ele a enganou. Ela não sabia que ali (Engenho) era um lugar que não era bom, que não era para ir. Ele enganou ela", disse Débora Cristina, mãe de Ana Cecília.

Antes de sair para o atendimento, Ana Cecília chegou a deixar um bilhete com o endereço para onde iria. Após não conseguirem mais contato com ela, os parentes localizaram o motorista de aplicativo que a levou até o bairro Engenho. O motorista também ajudou nas buscas e levou a mãe da jovem até a casa de Jonatan. Contudo, nas duas vezes que Débora esteve no local, ele negou ter visto a esteticista.

"Ele teimava dizendo que ela não estava. Ele não deixou a gente entrar, por fim, ele deixou a gente entrar em uma casa e disse que a outra era casa de veraneio. Eu corri de todas as maneiras até encontrá-la enterrada em um buraco dentro da casa dele", explicou Débora.

Dois dias depois do desaparecimento, na terça-feira (24), a Polícia Militar foi acionada após pessoas desconfiarem que havia um corpo na casa do acusado. Em nota, a PM afirmou que agentes do 24º BPM (Queimados) encontraram um corpo e a área foi isolada para perícia. Jonatan tentou fugir mas foi detido pelos agentes e encaminhado para a DHBF.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Jonatan foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

Os familiares reforçaram que Ana Cecília e Jonatan não se conheciam e não tinha nenhuma relação. A jovem deixa um filho de cinco anos e a mulher.