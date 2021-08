Coletivo ficou parado enquanto policiais civis e agentes do Programa Segurança Presente Barra da Tijuca faziam a prisão - Reprodução de vídeo

Coletivo ficou parado enquanto policiais civis e agentes do Programa Segurança Presente Barra da Tijuca faziam a prisãoReprodução de vídeo

Publicado 25/08/2021 19:45

Rio - Um homem que teria dado calote e ameaçado o motorista de um BRT foi preso, na tarde desta quarta-feira, na Barra da Tijuca, no corredor Trans Oeste. De acordo vídeo feito por passageiros do ônibus, o homem teria ameaçado o motorista. O condutor teria pedido socorro a policiais do programa Segurança Presente da Barra. Três policiais civis que passavam pelo local também participaram da abordagem.

O incidente aconteceu por volta das 17h, no corredor TransOeste, entre os terminais Alvorada e Jardim Oceânico. A confusão teria começado, segundo relatos de testemunhas, após o homem ter entrado sem pagar a passagem no coletivo. O motorista teria pedido para que ele se retirasse do coletivo, mas o acusado teria começado a ameaçar o motorista.

Publicidade

Diante das ameaças, o motorista abordou policiais militares do programa Segurança Presente da Barra da Tijuca. Três agentes da Polícia Civil que passavam pelo local teriam auxiliado os agentes na abordagem.