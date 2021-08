Imóvel do cantor fica na Barra da Tijuca - Arquivo Pessoal

Imóvel do cantor fica na Barra da TijucaArquivo Pessoal

Publicado 25/08/2021 18:21 | Atualizado 25/08/2021 20:30

Rio - Um imóvel do cantor Agnaldo Timóteo, avaliado em R$ 10 milhões, foi invadido na madrugada desta quarta-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Duas pessoas teriam pulado o muro da casa e incendiado uma placa de "vende-se" que havia no lugar. Segundo Sidney Lobo Pedroso, ex-advogado e inventariante responsável pelo imóvel após a morte de Timóteo, a dupla fugiu ao perceber que havia movimentação no interior do local. O fogo foi controlado pela funcionária que cuida da residência. O caso deve ser registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), nesta sexta-feira, quando Pedroso estará no Rio.

A casa já havia sido alvo de depredação há cerca de duas semanas, quando um dos vidros do muro foi encontrado quebrado. Na ocasião, o imóvel ainda não tinha funcionários cuidando do local. Três pessoas teriam sido flagradas pela caseira, sendo dois deles dentro do imóvel e o outro que aparentava aguardar do lado de fora. Os responsáveis pela invasão não roubaram nada do local, apenas teriam incendiado um cartaz de "vende-se", que estava colocado no quintal do imóvel, que fica na Praça Soldado Geraldo, na Barra.

Publicidade

Segundo Sidney Lobo, o vídeo com o vidro quebrado teria sido enviado para ele pela mãe biológica de Keity Evelyn, filha adotiva de Timóteo. O cantor cuida dela desde 2008 e deixou para ela 50% de todas as suas posses, avaliadas em R$ 16 milhões. A filha adotiva conseguiu no dia 9 o direito ao espólio do cantor, que faleceu em abril.

"Eu já mandei colocar um vidro lá. Comprei a ração para colocar as cachorras lá de volta, porque elas estavam na casa de uma amiga do Agnaldo. Pagamos uma pessoa para ficar lá tomando conta e essa pessoa, ontem, às 2h da manhã ouviu barulho no quintal e saiu na janela. Ela verificou que tinham três pessoas no portão da casa, sendo que uma ficou para fora e estaria colocando fogo em uma mochila. E duas pularam para dentro. Eles queriam colocar fogo apenas e tão somente na faixa que estava presa ao blindex do muro", explicou o advogado.

Publicidade

O imóvel com 600 m² está avaliado em R$ 10 milhões, mas imobiliária tenta vender a casa abaixo desse valor. Segundo o ex-advogado de Timóteo, ainda em vida, o cantor teria recebido uma oferta de locação do imóvel no valor de R$ 50 mil, mas recusou a proposta.