Ex-casa de vidro solta o verbo contra Daniel: 'ele não obedece regras'

Rio - As atitudes de Daniel também estão dando o que falar fora da casa. A ex-Casa de Vidro Renata Furtado, que ficou confinada com o brother e Ivy na disputa para decidir quem ia entrar no reality, usou as redes sociais para soltar o verbo e comentar as atitudes do participante. O desabafo foi publicado por ela no Stories do Instagram.

"Não tem como você dizer que entrou lá sem saber das regras do programa. Porque eles são bem claros, repetitivos e explicam tudo corretamente. E ao meu ver quando você foi eleito por voto popular pra vencer uma competição da Casa de Vidro para entrar na casa do BBB você tem que ter mais responsabilidade ainda", começou ela.

"O Big Brother não é colônia de férias. É um jogo muito sério onde tem uma equipe gigante por trás daquilo trabalhando dia e noite sem parar. E que acho que é o mínimo que você tem que fazer é respeitar toda essa equipe que está ali fazendo o negócio acontecer", continuou.

Renata também relatou que Daniel quebra as regras desde a Casa de Vidro, mas como lá não tinha estaleca, a produção não tinha como puni-lo. Ainda de acordo com ela, apesar dos pedidos da produção para Daniel não subir nos móveis e bater nos vidros, ele continuava com essas ações, que poderiam colocar em risco a segurança dele próprio e dos demais participantes.

"Ele não obedece regras. (...) E para encerrar o desabafo, o Daniel tá fazendo o Prior crescer porque o Prior tá tendo a atitude que eu teria também. Porque chega uma hora que dá na tampa!".

Revoltado, Felipe Prior resolveu tomar uma atitude e afirmou que a cada estaleca que Daniel perder, ele vai fazer de tudo para também ser punido e assim mostrar que os confinados "passam a mão na cabeça de Daniel".

O cara é completamente mimado, nunca deve ter ouvido um Ñ na vida e continuam a passar a mão na casa pq é aliado!

ZERO ESTALECAS FOI MUITO Renata impecável. O Salsicha da Desatenção só fazia merda também na Casa de Vidro, não respeitava regras e descumpria as ordens da produção.O cara é completamente mimado, nunca deve ter ouvido um Ñ na vida e continuam a passar a mão na casa pq é aliado!ZERO ESTALECAS FOI MUITO https://t.co/dUjM0GLk9C