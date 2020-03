Barraco! Daniel perde estalecas e Prior grita: 'Vou perder o mesmo número que você'

Rio - Não é de hoje que os confinados do "BBB 20" sofrem com o descaso de Daniel em relação as estalecas. Na madrugada desta quarta-feira, o namorado de Marcela voltou a se descuidar e foi punido com a perda de mais 300 estalecas. A punição foi coletiva. Todos os participantes perderam "dinheiro" por conta do descuido de Daniel.

Revoltado, Felipe Prior resolveu tomar uma atitude e afirmou que a cada estaleca que Daniel perder, ele vai fazer de tudo para também ser punido e assim mostrar que os confinados "passam a mão na cabeça de Daniel".

"Se você perder de novo eu pulo na piscina. Todo mundo aprende, se você não quer, eu também não vou aprender. Agora me revoltei, cheguei ao meu limite. O que você perder de estalecas eu perco igual. Quero ver se as pessoas vão passar a mão na minha cabeça também. Eu preciso fazer isso pro público ver o que você está fazendo aqui dentro. A partir de hoje, a cada estaleca que você perder, eu perco o mesmo número", disse Felipe Prior.

Daniel gritou que não fazia por maldade e que Prior não estava tendo uma atitude correta. "Chega. Eu peço desculpas por você, Marcela, mas eu não vejo mais solução pra que esse moleque pare de perder estaleca e zoar a vida de todo mundo", disse Prior, antes de sair e deixar Daniel falando sozinho.

Choro após discussão

Após discutir com Felipe Prior, Daniel teve uma crise de choro e foi consolado por Ivy, Marcella e Gizelly. Apesar de consolarem Daniel, as três deram razão a Prior.

"Escuta, o Prior tem razão. O cara está na Xêpa há um mês, ele já ajudou você duas vezes com estalecas, e você vive tomando punição e está aí no VIP comendo do bom e do melhor enquanto ele come arroz sem sal. Ele não está errado, chega, você precisa prestar atenção", disse Gizelly.

"Sei que está errado, mas faço", lamentou Daniel. "É horrível pra mim isso, porque eu sempre erro, lá fora também. Eu só vivo errando, não consigo. Não quero que vocês passem a mão na minha cabeça, não aguento mais", completou.