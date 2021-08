Eduardo Paes fala sobre novo aporte financeiro para o BRT TransBrasil - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/08/2021 14:44

Rio - Com a retomada das obras do BRT Transbrasil - iniciada em 2014 - a prefeitura do Rio anunciou que o novo corredor contará com três terminais rodoviários para a cidade e um quarto intermodal, com integração para o sistema Veículo Leve sobre Trilhos (VLT); serão eles: Deodoro, Margaridas, Missões e intermodal batizado de Gentileza, que vão realizar a cobertura de transporte entre a Zona Oeste, Norte e a Região Central. O secretário municipal de Infraestrutura, Jorge Arraes, explicou ainda que as novas unidades vão ter uma área comercial e integração para outros modais. A previsão é que todo o projeto fique pronto até o fim de 2023."O terminal Deodoro será maior e mais complexo, porque além da proximidade com a linha do trem e a ferrovia, ele vai fazer a integração com a Transolímpica. A gente alterou esse projeto e ele terá duas plataformas de BRT no nível superior e plataformas para mais linhas alimentadoras no nível térreo. Já o terminal Gentileza, no Gasômetro, na Região Central do Rio, será multimodal, porque vai integrar três modais. Ele integra o VLT, e faremos uma extensão da estação Praia Formosa e da rodoviária para o novo terminal. Além disso, é claro que realizar uma obra dessa também contará com reformas para promover uma urbanização em toda a região do entorno", explicou o secretário.Para a realização destas obras já foram contratados 80 trabalhadores da área da construção civil e, até o fim do mês, outros 500 vão participar das ações. A previsão da prefeitura é que sejam gerados, até janeiro de 2022, aproximadamente 1.800 empregos. A administração municipal também desembolsou R$ 9 milhões para o recapeamento do asfalto e construção das estações. Já o governo federal, através do BNDES e Caixa Econômica, financiou o projeto com R$ 364 milhões.O BRT Transbrasil tem demanda estimada em 150 mil usuários, podendo chegar a 250 mil pessoas transportadas diariamente. "Vamos concluir agora essa obra que é muito impactante para a cidade. A quantidade de ônibus que chega da Baixada Fluminense ao Centro do Rio é uma loucura. A gente precisa integrar tudo nos terminais do BRT. O trabalhador não precisa pagar outra passagem, chega aqui com conforto, integra com o VLT e vai trabalhar. Temos três corredores já implantados. Agora é terminar essa obra e colocar para funcionar", afirmou o prefeito Eduardo Paes, que também esteve presente na inauguração.