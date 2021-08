Mãe é presa acusada de submeter filhas a relações sexuais em troca de dinheiro e vantagens - Lucas Madureira

Publicado 25/08/2021 10:36

Rio - Policiais civis da 120ª DP (Silva Jardim) prenderam, nesta segunda-feira, uma mulher pelo crime de estupro. Segundo as investigações ela é acusada de submeter suas duas filhas, de 10 e 15 anos, a encontros sexuais com homens de idade avançada, mediante algum tipo de pagamento ou outra vantagem. As relações ocorriam em matagais e casas abandonadas.

Ela foi presa após trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo com os agentes, a ação foi em cumprimento de mandado de prisão preventiva. A mulher será encaminhada para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.