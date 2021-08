Após a batida, o motorista do carro fugiu do local - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 21/08/2021 15:35

Rio - O motorista de um veículo de passeio provocou um acidente com um ônibus do BRT, na noite desta sexta-feira (20), ao fazer uma manobra indevida no corredor Transcarioca. O condutor fez uma conversão proibida e acabou batendo no articulado, próximo à estação Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Ninguém ficou ferido.

Após a batida, o motorista do carro fugiu do local. Segundo o BRT, de janeiro até hoje, 108 ônibus sofreram avarias por conta de colisões provocadas por motoristas infratores de carros e motos. Dependendo dos danos, o articulado pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.

O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reforça a conscientização necessária por parte dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, para evitar esse tipo de acidente.