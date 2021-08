Vereadora Monica Benicio (PSOL) - Arquivo Pessoal

Publicado 21/08/2021 13:09

Rio - Nesta sexta-feira, 20, a vereadora Monica Benicio (Psol), viúva de Marielle Franco, protocolou uma notícia-crime para denunciar ataques lesbofóbicos que tem recebido de um perfil suspeito durante as transmissões das sessões da Câmara Municipal no Youtube. Segundo o documento enviado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) pela vereadora, há suspeitas de que o perfil responsável pelos ataques esteja ligado ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). Prints apresentados junto ao requerimento mostram que a usuária ‘Rosiane N. Sol’, responsável pelas agressões, já foi marcada em diversas postagens no Facebook pelo vereador.



Os ataques aconteceram nos dias 30 de junho e 5 de agosto de 2021 através da Rio TV Câmara no YouTube.

Nas postagens, é possível ver que o perfil de Rosiane N. Sol utiliza o símbolo de sapato, em alusão ao termo "sapatão", além do artigo masculino "o" em "vereador" para se referir à parlamentar.

"Patente aversão odiosa, com o fim de lhe ofender, discriminar, em razão de sua orientação sexual, e negar a sua identidade de gênero e dignidade", informa trecho do documento enviado pela vereadora ao DRCI.

Logo em seguida, o requerimento apresenta prints que levantam uma possível ligação do perfil em questão com o vereador Carlos Bolsonaro. A pesquisa realizada mostra que o próprio canal de Rosiane no Youtube apresenta fotos em homenagem ao vereador. Além disso, o nome da agressora chegou a ser marcado em publicações feitas por Carlos no Facebook. O requerimento conclui que os dois “se conhecem OU são a mesma pessoa/robô a seu serviço”.



fotogaleria

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) irá investigar o caso. "A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) vai instaurar inquérito para apurar o fato e pedirá à Justiça a quebra de sigilo de redes sociais para identificar a autoria dos ataques virtuais", afirmou.

Procurada, a assessoria de imprensa de Carlos Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o caso.