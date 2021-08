Reunião foi marcada pela apresentação de projetos, metas e o esboço do orçamento das pastas - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 21/08/2021 18:52

Rio - A quarta reunião de secretariado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, neste sábado (21), foi marcada pela apresentação de projetos, metas e o esboço do orçamento das pastas para os próximos anos. O encontro, além de contar com os titulares das secretarias, teve a presença dos gestores de empresas públicas e autarquias, que compartilharam o trabalho desenvolvido e objetivos futuros.



"A nossa missão aqui é, antes de tudo, se colocar no lugar do outro. Saber olhar a cidade sob a perspectiva de quem realmente mais precisa. É cuidar não só das grandes obras, mas da grade do Aterro do Flamengo que está quebrada ou do mato que cresceu em uma praça na Zona Oeste. Esse é o papel que temos de exercer para atendermos aos anseios da população que nos elegeu”, disse o prefeito do Rio, que falou ainda sobre a recuperação financeira da cidade.



"Conseguirmos tirar do caos as finanças da prefeitura, organizamos nossas contas e estamos prontos para o próximo passo. Vamos iniciar um ciclo que vai nos permitir devolver aos cariocas a cidade que eles realmente merecem. Uma cidade que, antes de mais nada, esteja limpa, em ordem e em constante crescimento", continuou Paes. A convite do prefeito, o governador de São Paulo, João Doria, participou da reunião e falou sobre o papel que os gestores políticos devem exercer para o bem estar da população.