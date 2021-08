Prisões foram realizadas por policiais da delegacia de Angra dos Reis - Divulgação

Prisões foram realizadas por policiais da delegacia de Angra dos ReisDivulgação

Publicado 21/08/2021 17:30

Rio - Um homem suspeito de assassinar o dono de um bar foi preso, neste sábado, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Com João Vitor Pereira de Andrade, conhecido como Parazinho, foi apreendido 383 pinos de cocaína e um rádio portátil. Ele foi encontrado por policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) em uma localidade conhecida como Casinhas do Bracuhy após informações do Disque Denúncia.

De acordo com os agentes, ele estaria fazendo uma entrega de drogas no local em que foi encontrado. O dono do bar, identificado como Carlos Augusto, o “Custela”, foi morto na última quarta-feira. O crime foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).