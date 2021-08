Sábado de sol levou cariocas para as praias do Arpoador e Ipanema na Zona Sul - Marcos Porto/Agencia O Dia

Sábado de sol levou cariocas para as praias do Arpoador e Ipanema na Zona SulMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/08/2021 16:56 | Atualizado 21/08/2021 17:08

Rio - O dia ensolarado fez as praias do Arpoador e de Ipanema, na Zona Sul do Rio, ficarem lotadas neste sábado (21). Os cariocas aproveitaram a alta temperatura, após dias mais frios, para tomar banho de mar, ficar nas areias e para se exercitar no calçadão. Neste sábado, segundo o sistema Alerta Rio, não vai chover e a máxima prevista é de 34ºC.

Às 12h30, os termômetros registraram 30,8ºC. No domingo (22), o cenário deve se repetir, já que o tempo permanece firme e a temperatura pode chegar aos 33ºC , com a mínima de 16ºC, com ventos fracos a moderados. Hoje, guarda-sóis e cadeiras tomaram conta das areias, provocando aglomeração de pessoas sem máscara.Epicentro da variante Delta no Brasil, a cidade do Rio vive o pico do número de casos de covid-19 em 2021. Em seis semanas, o gráfico de casos de síndrome gripal quase dobrou, e a alta acendeu um alerta no município. O prefeito Eduardo Paes afirmou que se os números continuarem subindo, a prefeitura pode voltar a adotar medidas de circulação mais restritivas. O Rio de Janeiro é o único estado do país com aumento no número de casos da doença , segundo o último boletim divulgado pela Fiocruz nesta quinta-feira (19). De acordo com o estudo, o aumento de casos no Rio é especialmente preocupante devido à predominância da variante Delta. O estado também aparece na lista daqueles com maiores taxas de mortalidade por covid-19 no Brasil.