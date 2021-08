Motorista que provocou o acidente foi preso em flagrante - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/08/2021 17:34 | Atualizado 24/08/2021 20:55

Rio - Uma mulher identificada como Larissa Duarte de Lima, morreu na manhã desta terça-feira (24), após cair de uma motocicleta durante uma briga de trânsito, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O motorista de um carro, ainda não identificado, teria se irritado após o condutor da moto, que também ficou ferido, esbarrar em seu retrovisor e bater no veículo. Policiais Militares do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados e prenderam o homem.

De acordo com testemunhas, Larissa estava na garupa de uma motocicleta, que esbarrou no retrovisor de um veículo, quando passava pela Rua Aricuri. O retrovisor quebrou com a batida e o motorista do carro teria se irritado e jogado o automóvel contra a moto. Com a colisão dos veículos, a vítima teria caído e batido com a cabeça.

Pessoas que passavam pelo local tentaram socorrer a mulher após a queda. O quartel de Campo Grande do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 11h40, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande) e seguiu para Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que fez uma perícia no local do crime. A especializada investiga o caso e diligências seguem em busca de informações que ajudem a esclarecer os fatos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, no Centro. Ainda não há informações sobre a data e o horário do enterro de Larissa.