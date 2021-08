Gustavo Tutuca assumiu a tarefa de conduzir a retomada do setor de Turismo no processo de flexibilização no Estado - Divulgação / Flávio Cabral

Rio - Expandir a visão da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) para o enorme potencial turístico existente nos municípios do Estado e aproximar, cada vez mais, as lideranças públicas estaduais e das cidades do interior. Esta é a missão da secretaria e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) quando pensaram no projeto Turismo RJ + Perto, que tem como objetivo principal desenvolver e fomentar o turismo nas 12 regiões turísticas, as preparando para a retomada das atividades no cenário de avanço da vacinação e pós-pandemia.

Com grande experiência em gestão pública, e nascido em Piraí, no Vale do Café, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, assumiu a tarefa de conduzir a retomada do setor no processo de flexibilização. Foi a partir da sua principal meta de estreitar o relacionamento entre todos os envolvidos na atividade para conhecer as dificuldades, ajudar na montagem de projetos e definir ações de promoção, que surgiu o projeto dos Fóruns Regionais que terão a sua primeira edição em Vassouras, na região turística Vale do Café.

Como o Sr. definiria o atual panorama do turismo?

O turismo atravessa, mundialmente, um momento difícil. A pandemia trouxe consequências para inúmeros setores, mas, com certeza, o turístico foi um dos mais atingidos. Milhões de profissionais perderam seus empregos e milhares de empreendimentos turísticos foram fechados no mundo todo. As perdas foram enormes, mas o turismo é um dos poucos setores que tem a capacidade de se reerguer com rapidez. E é acreditando no potencial do turismo do Estado do Rio de Janeiro que estamos trabalhando em diversos projetos e ações que, com certeza, vão colocar novamente o RJ no seu papel de destaque do turismo nacional e internacional.

Quais ações o Sr. acredita serem fundamentais para incentivar os turistas a escolherem o Estado do Rio de Janeiro como próximo destino para suas viagens?

A primeira questão para os viajantes, neste momento, é a segurança sanitária. Os visitantes buscam por destinos seguros, onde eles possam aproveitar o lugar, sabendo que os cuidados para enfrentar o vírus estão sendo tomados. Seguindo essa premissa, acredito que o site Turismo Consciente RJ ( www.turismoconscienterj.com.br ), onde cadastramos os prestadores de serviços turísticos que se comprometem a cumprir os mandamentos do turismo consciente, é fundamental para influenciar quem quer viajar nessa escolha. No mesmo portal, em outra aba, o público pode saber as condições sanitárias dos 92 destinos fluminenses. Ou seja, num mesmo site, o visitante pode escolher o meio de hospedagem, os restaurantes, os atrativos turísticos e demais serviços que cumprem rigorosamente as regras sanitárias e, ao mesmo tempo, saber como o destino que ele escolheu está na questão de flexibilização.

E em relação à promoção dos destinos, como a Setur-RJ tem atuado?

Promover o Estado é essencial para a retomada. Lançamos agora em julho uma campanha promocional digital, intitulada FériasRJ, para estimular os turistas a virem para o Estado. Foram produzidas artes com lugares belíssimos de várias cidades para chamar a atenção do público. A campanha trouxe um ótimo retorno constatado, inclusive, na pesquisa de ocupação hoteleira realizada pela Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ). Pelo levantamento, o interior fluminense fechou o mês com 51,05% de quartos de hotéis reservados, um resultado maravilhoso que muito nos animou. O estudo confirmou, ainda, duas tendências já identificadas para o turismo na retomada das atividades: viagens de curta duração, que podem ser feitas de carro ou ônibus e opção pelos destinos próximos ao local de origem dos visitantes. Em julho, os moradores do estado do Rio se destacaram como os principais hóspedes, seguidos por residentes em estados vizinhos, como Minas Gerais e São Paulo. Essa constatação vem ao encontro da nossa próxima campanha, direcionada a esse público. Vamos trabalhar também os agentes de viagens, operadores, influenciadores e a mídia dessas regiões. O destaque da campanha será para atrativos que permitam aos visitantes vivenciar novas experiências, especialmente em áreas abertas, que é outra tendência dos turistas. Gostaria também de ressaltar que o mês de julho foi de comemoração para o Vale do Café: Vassouras teve uma ocupação de 83% dos quartos de hotéis e Conservatória, em Valença, 75%. Isso mostra, em números, que a tendência do turismo ao ar livre e de proximidade, que estamos trabalhando para o cenário de retomada, está começando a render frutos.



Como a Setur-RJ tem apoiado os municípios do interior a se recuperarem da pandemia e a se fortalecerem turisticamente?

A nossa meta é exatamente trabalhar ações que fortaleçam o interior na retomada. Criamos o Núcleo de Atendimento do Turismo Fluminense, com o objetivo de otimizar o andamento de ações e projetos e ter um canal direto com os gestores do turismo do interior. O atendimento aos municípios acontece online. Nesse momento, toda a equipe técnica da Setur-RJ está presente e apta a esclarecer dúvidas sobre lançamento de novos produtos pelo município, Cadastur, Programa de Artesanato, Regionalização, segmentação turística, roteiros integrados e muito mais. É um canal direto extremamente eficiente entre os gestores estaduais e municipais do turismo do Estado. Além disso, temos feito visitas constantes às cidades do interior onde, além de entregarmos a Carteira Nacional do Artesão aos profissionais que se cadastraram no Programa Estadual de Artesanato, aproveitamos para conversar com as lideranças locais do turismo para conhecer a realidade do setor turístico naquele município.

O Fórum Regional do Turismo Fluminense também é uma parte fundamental deste trabalho, uma vez que levamos toda a estrutura da secretaria para realizar atendimento aos municípios, além de levantar debates importantes sobre o desenvolvimento das regiões.

Os Fóruns Regionais que começam a ser realizados agora também buscam essa proximidade com o interior. Como serão esses encontros?

Nos Fóruns Regionais haverá o deslocamento do gabinete e da equipe técnica para as regiões turísticas. Nossa ideia é fortalecer a marca TurismoRJ+Perto estando in loco em cada parte do território do Estado, com o objetivo de estar sempre presente para auxiliar os municípios em suas demandas e gargalos. Dessa forma, fortaleceremos a interação e parceria com os gestores e técnicos municipais, ampliaremos o intercâmbio de informações, criaremos projetos e ações que desenvolvam a atividade no interior fluminense e firmaremos parcerias entre o setor público e privado.



Quem poderá participar dos Fóruns?

Queremos a participação de todos os envolvidos no setor, tanto da esfera estadual e municipal, como da iniciativa privada. Também são muito bem vindos profissionais liberais envolvidos com o turismo e estudantes que desejem trabalhar futuramente com a atividade. É importante que haja essa união entre todos, que as ideias proliferem e se concretizem para que o evento seja um sucesso.



O Sr. pode falar um pouco sobre a programação do Fórum Regional do Vale do Café?

Estudamos bastante a programação para que o evento possa ser um importante momento de aprendizado para todos os participantes. Queremos discutir assuntos que, de alguma forma, afetam o desenvolvimento do turismo nos municípios. Para tanto, haverá palestras sobre a retomada, a importância do turismo e da cultura como fator de desenvolvimento econômico e social, os gargalos para o crescimento da atividade, roteiros e segmentação turística, entre outros. São assuntos fundamentais para qualquer destino que acredita e quer investir no turismo para alavancar o progresso de seu município através de uma atividade econômica, considerada uma das mais promissoras financeiramente e socialmente.



Algum recado especial para os envolvidos com o turismo no Vale do Café?

O recado é que não deixem de participar do Fórum. Será um momento de extrema importância para o trade turístico da região. O Vale do Café é composto pelo maior número de municípios de todas as regiões turísticas. São 15 destinos maravilhosos que têm inúmeros atrativos para oferecer e que têm tudo para crescer no turismo. A Secretaria de Estado de Turismo está trabalhando incansavelmente pelo reerguimento do setor. Nossa meta é fazer o turismo do Rio de Janeiro retornar ao patamar que tinha antes da pandemia. Acredito que, com o avanço da vacinação, esse processo será agilizado, já que as pessoas estão se sentindo mais confiantes. Os cuidados sanitários vão continuar. O Estado do RJ está provando que tem preocupação com a doença e que está investindo para garantir a segurança sanitária aos visitantes. Este momento é, mais do que nunca, de união, de parceria para que muito em breve a indústria do turismo fluminense esteja a pleno vapor.