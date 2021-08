Centro de Atendimento ao Turista de Teresópolis fica no Soberbo - Reprodução Internet

Publicado 19/08/2021 18:17

A Secretaria de Turismo de Teresópolis criou um passo a passo para facilitar o pedido de autorização para a entrada de veículos de turismo no município. Atualmente, os operadores de veículos turísticos, empresas de viagens e guias de turismo, entre outros, que possuam CADASTUR (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), do Ministério do Turismo, fazem uma autodeclaração através da plataforma gratuita Sympla ou pelo site “Mudamos em julho o processo de autorização de ingressos de veículos turísticos em Teresópolis, após ouvir as sugestões dos usuários. E para melhorar o atendimento dos nossos visitantes criamos um pequeno manual para facilitar o procedimento, que é simples e rápido”, explica Maurício Weichert, secretário municipal de Turismo.Depois de acessar o formulário de autodeclaração, basta seguir os passos, conforme procedimento descrito pela Secretaria:Clique no link referente ao mês de sua viagem;Preencha o formulário de solicitação;Imprima o Cartão de Acesso Turístico gerado pela plataforma com QRCODE;Fixe o documento no vidro dianteiro do veículo de transporte;O Guia de Turismo deve apresentar o QRCODE no Centro de Atendimento ao Turista (CAT-SOBERBO) para a realização do Check-in por um colaborador da Secretaria de Turismo.Para facilitar ainda mais, a Secretaria de Turismo também reuniu os formulários de autorização para os meses de agosto