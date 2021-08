Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 18/08/2021 18:24

Nestas quinta (19/08) e sexta-feira (20/08), o Espaço do Empreendedor Itinerante de Teresópolis realizará atendimento nos bairros Caleme e São Pedro, respectivamente, das 14h às 17h. No espaço são oferecidas atividades permanentes e serviços como cadastro no SINE, acesso a crédito (MEI), CadÚnico, orientação sobre seguro desemprego, entre outros.

No Caleme, a unidade prestará atendimento à população na Estrada do Triunfo, 1.543, na Igreja Batista, em frente ao supermercado. No bairro São Pedro, o Espaço do Empreendedor funcionará na Rua Governador Roberto Silveira, 446, na Casa de Apoio do Ponto de Luz Coletivo.

Em caso de dúvidas, é orientado que as pessoas entrem em contato com o órgão pelo telefone (21) 2742-3352, no ramal 237.