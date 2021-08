Cavalo solto apreendido na Posse, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 18/08/2021 13:53

A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) de Teresópolis, junto com a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, vem intensificando a fiscalização pelos bairros, acompanhados pela equipe de fiscais da Secretaria de Meio Ambiente. Entre a quinta-feira (12/08) e esta terça-feira (17/08), as ações aconteceram 18 anos e resultaram na apreensão de um cavalo solto na rua.

A fiscalização percorreu os bairros: Granja Guarani; Alto; Araras; Agriões; Barra do Imbuí; Barroso; Caleme; Caxangá; Granja Florestal; Golfe; Posse/Campo Grande; Parque do Imbuí; Poço dos Peixes; Quarenta Casas; Rosário; Salaco; Santa Cecília; e São Pedro.

Na Posse, um cavalo solto em trecho da Estrada José Gomes da Costa Júnior foi apreendido e encaminhado para o curral de apreensão de Seropédica. No Caxangá, um proprietário foi advertido por manter um cavalo amarrado a um poste em praça pública e intimado a retirar o animal do local.

As ações contam com apoio do curral de apreensão localizado no bairro Piranema, em Seropédica. O serviço foi contratado por licitação pela Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, para captura, transporte e guarda de cavalos, bois, mulas e burros abandonados em espaços públicos.

Os proprietários localizados são intimados a retirar os animais de vias e espaços públicos. Do contrário, os bichos são apreendidos e encaminhados para o curral de apreensão, onde ficarão sob guarda por até 7 dias. Os donos deverão fazer contato com a COPBEA para que sejam emitidas as guias e pagas as taxas de apreensão, transporte, diárias, vacinas e exames para reaver os seus animais. Depois desse prazo, se não houver retorno do proprietário, os bichos poderão ser leiloados, vendidos ou doados, conforme previsto em lei.



"Estamos percorrendo os locais com mais denúncias de animais soltos ou abandonados e dando resposta aos contribuintes que ao longo do tempo têm nos acionado. Isso é possível porque agora a Prefeitura tem veículo apropriado e curral de apreensão para prestar atendimento adequado aos animais recolhidos", avaliou Jackson Muci, coordenador da COPBEA.

Para providenciar a liberação de animais apreendidos, os donos devem fazer contato com a Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal pelo e-mail [email protected] ou por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone (21) 2742-7763, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.