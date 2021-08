Drogas apreendidas em ação de combate ao tráfico no Perpétuo, em Teresópolis - Divulgação/ 30BPM

Publicado 16/08/2021 13:07

Grande apreensão de drogas no Perpétuo, em Teresópolis.



Crédito: Divulgação/ 30BPM#ODia pic.twitter.com/uEjSzbbVpD — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2021

Na manhã deste domingo (15/08), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado, do 30º BPM de Teresópolis, com apoio da Companhia de cCes da Guarda Civil Municipal, apreenderam uma grande carga de drogas, que estava enterrada em uma área de mata, na comunidade do Perpétuo.



A ação começou com uma operação de vigilância, na qual os PMs conseguiram observar a movimentação de dois suspeitos na área de mata conhecida como Saibreira. Na abordagem, um dos suspeitos se jogou de um barranco e conseguiu fugir, enquanto um adolescente de 17 anos foi detido.



Com as informações coletadas, os PMs conseguiram localizar e desenterrar as drogas. Foram apreendidas na ação 832 cápsulas de cocaína, 952 cápsulas de Skank, 952 selos para endolação do Skank e um aparelho celular. O adolescente e as drogas foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde o caso foi registrado.