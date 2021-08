O recadastramento on-line dos servidores ativos de Teresópolis começa nesta segunda-feira (16/08). A atualização de dados para implantação do cadastro do E-social, que se tornou obrigatória a partir de 21 de julho deste ano, é voltada para efetivos, comissionados e contratados. Os funcionários devem fazer o recadastramento no site da Prefeitura , utilizando o mesmo acesso de emissão de contracheque.Os servidores têm até o dia 10 de setembro para realizar o recadastramento. Quem não efetivar o recadastramento no prazo, terá o pagamento do mês de setembro suspenso. O recadastramento só será efetivado quando todos os campos estiverem devidamente preenchidos e documentos que comprovem qualquer alteração anexados no site.Caso o servidor não consiga fazer o recadastramento por meios próprios, a Secretaria em que o mesmo está lotado deverá disponibilizar ajuda.