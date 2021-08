Atendendo a denúncias, equipes da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis resgataram uma égua extremamente debilitada e que se encontrava abandonada na Alameda Iracema, na Granja Guarani. A ação ocorreu nesta quinta-feira (12/08), quando o animal foi apreendido e encaminhado para o Curral de Apreensão Seropédica, onde recebeu cuidados veterinários, com medicação e hidratação.“Embora eu considere mais um resgate pelas péssimas condições em que a égua se encontrava, foi ade animal de médio e grande porte realizado pelo município após ade apreensão. Infelizmente, o proprietário não foi localizado para ser notificado”, explica Jackson Muci, coordenador da COPBEA.A Coordenadoria está intensificando a fiscalização pelos bairros para apreender animais de médio e grande porte soltos em vias e espaços públicos. As ações são acompanhadas pela GCM e realizadas com o Curral de Apreensão Seropédica, vencedor da concorrência pública realizada pela Prefeitura para os serviços de captura, transporte e guarda de cavalos, bois, mulas e burros.“Os proprietários serão intimados a resolver o problema e os animais que permanecerem em via pública serão apreendidos e encaminhados para o curral de apreensão, onde ficarão sob guarda por até 7 dias. Os donos, entre eles o da égua apreendida na Granja Guarani, deverão fazer contato com a COPBEA para que sejam emitidas as guias e pagas as taxas de apreensão, transporte, diárias, vacinas e exames para reaver os animais. Depois desse prazo, se não houver retorno do proprietário, os bichos poderão ser leiloados, vendidos ou doados, conforme previsto em lei”, explica Jackson Muci.Contatos com a COPBEA podem ser feitos pelo e-mail [email protected] ou por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone (21) 2742-7763, de segunda a sexta, das 9h às 18h,