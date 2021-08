Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 11/08/2021

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, reuniu o Gabinete de Crise contra o Coronavírus nesta quarta-feira (11/08) para avaliar o cenário epidemiológico do município e estabelecer métricas para monitoramento e tomada de decisão na Saúde. Diante do cenário que vem se observando de aumento de casos e da presença da variante Delta no município, foi decidido que as notas técnicas da Divisão Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde voltam a ser divulgadas a cada 14 dias.

Deliberação do Gabinete de Crise, que é composto por representantes da Secretaria Municipal de Saúde; do Hospital São José; do Hospital das Clínicas Costantino Ottaviano; da Beneficência Portuguesa; do Conselho Municipal de Saúde; da UPA; da Central de Regulação Municipal; e da Câmara Municipal, na figura do vereador Paulinho Nogueira, permitirá uma melhor avaliação do cenário epidemiológico por período e, assim, determinar novas medidas de enfrentamento à pandemia, conforme a gravidade do caso.



Quanto à disponibilidade de leitos, o Gabinete de Crise concordou que, permanecendo a ocupação acima dos 90% neste período, será adotada a medida já acordada com os hospitais de reabertura de leitos inativados, em até 7 dias. É importante lembrar que o município está na regulação estadual, onde há ampla oferta de leitos para pacientes Covid-19.



A próxima nota técnica será divulgada no dia 23 de agosto, mas caso seja observada a necessidade, o Gabinete de Crise poderá voltar a se reunir a qualquer momento para novas deliberações.



“É importante que a população mantenha a vigilância, continue seguindo as medidas preventivas e tome a vacina contra a COVID-19, que é a grande arma do mundo para vencer a pandemia. A importância da vacina pode ser vista pelo número de internados em Unidades de Terapia Intensiva Covid-19 no município: 78% são pacientes não vacinados ou com imunização incompleta, segundo o censo hospitalar”, diz a nota.