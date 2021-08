Representantes do Executivo e do Legislativo de Teresópolis participaram do encontro - Bruno Nepomuceno

Representantes do Executivo e do Legislativo de Teresópolis participaram do encontroBruno Nepomuceno

Publicado 11/08/2021 17:12

Nesta terça-feira (10/08), representantes do Executivo e do Legislativo de Teresópolis tomaram conhecimento do projeto Bombeiro Guerreiro Mirim. A iniciativa foi apresentada por um grupo de bombeiros civis e tem como objetivo contribuir para a formação cidadã e de inclusão social de crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos. A ideia é que eles recebam uma preparação para atuar em ações de defesa civil, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio e acidentes, educação ambiental e combate às drogas, aliadas ao reforço escolar e à prática de atividades físicas.



Os secretários municipais Gustavo Lopes, de Esporte e Lazer; Satiele Santos, de Educação; Coronel Albert Andrade, de Defesa Civil; Valdeck Amaral, de Desenvolvimento Social; e Marcos Antonio da Luz, de Segurança Pública; junto com o Vereador Amós Laurindo, receberam os autores do projeto, os bombeiros civis Rafael Carvalho, Vinicius Almeida Silva e Tais Sessa. Também acompanharam o encontro o Comandante da Guarda Civil Municipal, Gil Wellington, e o servidor municipal Vitor Cunha, representando a Secretaria de Meio Ambiente.



No final da reunião, foi definido que os idealizadores do Bombeiro Guerreiro Mirim devem elaborar uma proposta detalhando as demandas pedagógicas, estruturais e financeiras relativas a cada secretaria municipal envolvida, quando será feita uma análise técnica e avaliado se há viabilidade de implantação pelo poder público.



“O projeto foi apresentado a mim de maneira informal. Após identificar que as propostas estão alinhadas com o direcionamento da Gestão Municipal para o melhor atendimento socioeducativo de crianças e adolescentes, promovi esse encontro com os representantes dos principais setores envolvidos. A proposta final será levada ao prefeito”, explicou o secretário de Esporte, Gustavo Lopes.



“Queremos conhecer e entender as demandas detalhadamente, pois vivemos as limitações impostas pela pandemia e os desafios do retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Tudo deve ser muito bem avaliado para a segurança de todos os envolvidos”, acrescentou a secretária de Educação, Satiele Santos.



“Foi um encontro muito construtivo, com representantes de várias secretarias. O intuito é amadurecer uma ideia é oferecer um atrativo muito maior para essas crianças através do projeto Bombeiro Guerreiro Mirim”, avaliou o Vereador Amós Laurindo.



A reunião foi bem recebida pelos autores da iniciativa. “Foi um primeiro encontro muito produtivo quando foi passado o que queremos de melhor para o município e nossa juventude. Com certeza chegaremos a um ponto crucial para o desenvolvimento da cidade”, avaliou o bombeiro civil Rafael Carvalho. “Como costumamos dizer, somos anjos de uma asa só, apenas juntos alçamos vôos mais altos. A oportunidade de trabalharmos em conjunto é muito satisfatória”, completou o bombeiro civil Vinicius Almeida Silva.