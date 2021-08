A Secretaria de Esporte e Lazer de Teresópolis (SMEL) informa que, seguindo os protocolos sanitários específicos, retoma, na próxima segunda-feira (16/08), às atividades presenciais nas escolinhas de Ginástica para Terceira idade, Treinamento de Circuito, Handebol e Voleibol. As aulas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, que fica na Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, na Várzea.Os alunos inscritos em 2020 nessas modalidades devem providenciar documentação para rematrícula, que poderá ser feita a partir desta terça-feira (10/08), por meio de preenchimento de formulário on-line da SMEL. A rematrícula é on-line, mas os documentos deverão ser entregues na Secretaria de Esporte, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3641-5516.Os documentos para menores de 18 anos são: cópia de RG e CPF (do aluno e do responsável), cópia de certidão de nascimento, cópia de comprovante de residência (do responsável), declaração escolar com turno da aula, atestado médico atualizado e uma foto 3x4 recente. Para alunos com idade a partir de 18 anos os documentos são cópias de RG e CPF, cópia de comprovante de residência, atestado médico atualizado e uma foto 3x4 recente.