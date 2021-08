A Prefeitura de Teresópolis, atendendo a política municipal de proteção animal e ao Código Municipal de Proteção e Bem-estar Animal, criado pela Lei Municipal 4.044, de 29 de julho de 2021, abriu uma chamada pública para credenciamento de clínicas veterinárias para promover a castração gratuita de cães e gatos errantes, comunitários, resgatados e de proprietários com perfil de Baixa Renda no município. O cadastro segue até o dia 13 de setembro.O edital da Chamada Pública 001/2021 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com todas as instruções para os interessados em se credenciar foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico no dia 30 de julho e pode ser consultado na área de licitações do site oficial da Prefeitura

Os serviços serão prestados aos usuários somente mediante autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, devendo o usuário apresentar documento de identificação e guia de autorização emitida pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA).“Nosso compromisso com as políticas públicas voltadas para a causa animal começou em 2018 com a implantação da COPBEA, prossegue com a criação do Código de Proteção e Bem-estar Animal e do programa de castração de cães e gatos. Continuaremos avançando com ações que contribuam para o controle populacional dos animais, para evitar situações de maus tratos e abandono e também para a conscientização da sociedade sobre posse responsável. Proteger os animais é dever de todos”, assinala o prefeito Vinicius Claussen.A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) está lançando o censo animal, por meio de preenchimento de formulário on-line ou impresso. O objetivo do levantamento é identificar os proprietários, verificar as condições de saúde dos animais e orientar sobre posse responsável.“Iniciaremos o censo animal 2021 com o preenchimento dos formulários, mas em breve o levantamento voltará a ser realizado com visitas domiciliares, nos bairros, como foi em 2019. Além disso, esses formulários servirão de base para o cadastramento de cães e gatos para castração, caso os proprietários estejam enquadrados no perfil de baixa renda”, explica Jackson Muci.O formulário online pode ser acessado AQUI . A partir da semana que vem, a versão impressa estará disponível na secretaria de Meio Ambiente (Centro Administrativo Municipal – Avenida Lúcio Meira, 375/2º andar, na Várzea) e na sala da COPBEA no Horto Municipal (Avenida Tobias Barreto, 21, Quarenta Casas).