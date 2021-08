Campanha de negociação de dívidas foi prorrogada - Divulgação

Campanha de negociação de dívidas foi prorrogadaDivulgação

Publicado 05/08/2021 17:14

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta quinta-feira (5/08) que o prazo para os contribuintes que possuem dívidas com o município façam a adesão à campanha “Fique Ok com Teresópolis” e garantam descontos de até 95% sobre juros e multas foi prorrogado até o dia 3 de setembro. O Refis 2021 permite a redução para débitos, inclusive os inscritos em dívida ativa, como IPTU, ISS, auto de infração, entre outros.

São quatro faixas de desconto sobre juros e multa: de 95% para pagamento à vista; de 75% para quem optar por parcelar sua dívida até dezembro de 2021; de 40% até dezembro de 2022; e de 20% para débito parcelado até dezembro de 2023. Mas, para ser beneficiado, o contribuinte tem até 3 de setembro para aderir à campanha.

Publicidade

Para aderir, é preciso comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, na Várzea), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. É preciso apresentar cópia de documento de identidade, CPF, CNPJ e comprovante de residência atualizado.