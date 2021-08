Foram arrecadadas mais de 2.500 peças para adultos e crianças - Divulgação

Publicado 04/08/2021 17:18

Nesta quarta-feira (4/08), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Meudon, em Teresópolis, entregou as doações da campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos 2021, lançada no mês de abril pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Foram arrecadadas mais de 2.500 peças para adultos e crianças, entre cobertores, casacos e sapatos, beneficiando em torno de 200 famílias em vulnerabilidade social.



A distribuição seguiu os protocolos sanitários de medição de temperatura, uso de máscara e higienização das mãos, com entrada controlada para evitar aglomeração.



“Agradecemos a parceria da rede socioassistencial, com destaque para a instituição Crer Sendo, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a sociedade civil organizada, que colaboraram para o maior propósito da Campanha de Inverno 2021: com solidariedade e amor transformar frio em calor”, destacou a coordenadora do CRAS Meudon, Tereza Alvarez.

Vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o CRAS Meudon fica localizado na Rua Caramuru, 108. Possui cerca de 1.500 famílias referenciadas no Cadastro Único em sua área de abrangência e que inclui os bairros Meudon, Coréia, Jacarandá, Jardim Meudon e Vale da Revolta.