Reunião de acolhimento das equipes diretivas das escolas da Rede Municipal de Ensino de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 03/08/2021 15:21

Nesta segunda-feira (2/08), a Secretaria de Educação de Teresópolis promoveu, no SESC Alpina, uma reunião de acolhimento das equipes diretivas das escolas da Rede Municipal de Ensino. O evento marcou o início do segundo semestre letivo, com o retorno das aulas presenciais, a partir do próximo dia 16, de forma gradativa.

O prefeito Vinicius Claussen participou do encontro e enfatizou a maneira cuidadosa, responsável e dedicada com a qual toda a equipe da Secretaria de Educação está preparando o retorno dos alunos às unidades escolares.



“Demos início ao segundo semestre letivo, acolhendo as equipes diretivas das escolas num evento muito inspirador, com uma palestra do escritor, professor e psicanalista Augusto Cury. O time de profissionais da Secretaria de Educação, em parceria com diretores e orientadores pedagógicos das unidades escolares, tem trabalhado muito para recepcionar nossos alunos na retomada gradual das aulas presenciais”, frisou Vinicius Claussen.



O Prefeito anunciou que os alunos vão receber o novo kit escolar (agenda, cadernos, estojo, pasta) com kit higiene (garrafa, nécessaire, máscara, toalha, sabonete líquido, gel higienizante) uniformes (calça, camisa, casaco, shorts) e que as escolas estarão preparadas com relação à questão sanitária, além da nova merenda escola, tudo priorizando o acolhimento dos alunos com cuidado, atenção e dedicação.

Além disso, as escolas terão totens com álcool em gel, sinalização vertical e horizontal e tapetes sanitizantes, entre outros equipamentos visando a segurança de alunos, professores, equipes diretivas, pais e responsáveis.



O Prefeito pontuou ainda a realização do concurso público para contratação de 301 professores para a Rede Municipal de Ensino, importante reforço no quadro do magistério municipal após 10 anos sem contratação por concurso. A posse aconteceu no último dia 1º de julho.



Durante o encontro, Vinicius Claussen enumerou metas da gestão para os próximos anos, entre elas, melhorar ainda mais os resultados no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), aumentar o número de vagas nas creches municipais, implantar programa de informática Inovab em 100% das escolas até 2022, reduzir a evasão escolar e ampliar número de unidades escolares com tempo integral.



A Secretária de Educação, Satiele Santos, e a diretora do Departamento Pedagógico, Maria Cristina Borges Esteves, também agradeceram a dedicação e o empenho das equipes diretivas das unidades para que o retorno às aulas presenciais ocorra de forma organizada, seguindo os protocolos para evitar o contágio do coronavírus no ambiente escolar. A reunião contou também com a palestra ‘Como desenvolver as habilidades do professor fascinante’, com Augusto Cury.