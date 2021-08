Locais foram distribuídos por sorteio e o levantamento vai acontecer em nove bairros de Teresópolis - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Locais foram distribuídos por sorteio e o levantamento vai acontecer em nove bairros de TeresópolisMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/08/2021 15:00

A Divisão de Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde de Teresópolis vai realizar uma ação de combate à dengue em diversos bairros, nesta primeira semana de agosto. O trabalho será feito por equipes do Setor de Zoonoses junto com estudantes de Medicina Veterinária do Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos).

Entre os dias 2 e 6 de agosto, os agentes vão realizar o Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypti (LIRAa), através de visita domiciliar, orientação dos moradores e coleta de larvas em pontos de água parada. “Essa ação, junto com a ajuda dos alunos de Medicina Veterinária, é de extrema importância para sabermos o índice de infestação do mosquito em uma determinada localidade”, explica a coordenadora do Setor de Zoonoses, Eveline Ribeiro.

Os locais serão distribuídos por sorteio e o levantamento vai acontecer nos seguintes bairros: Alto, Barra do Imbuí, Fonte Santa, Granja Guarani, Meudon, Quinta Lebrão, São Pedro, Tijuca e Várzea.