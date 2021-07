Prova de ciclismo de estrada realizada pela Effect Sport acontece no dia 29 de agosto em Teresópolis - Divulgação Il Grangiro e Alberto Barbosa

Publicado 31/07/2021 13:00

Confirmada para o dia 29 de agosto, em Teresópolis, a Etapa Estrada Serra das Hortênsias do Circuito II Grangiro 2021, prova de ciclismo de estrada realizada pela Effect Sport, com patrocínio da Enel Distribuidora e do Governo do Estado. Com largada da Feirarte – a popular Feirinha do Alto, em direção a Itaipava, a competição tem percurso aproximado de 80 quilômetros, com 1.500 metros de altimetria acumulada, e duração máxima de 3h30, com chegada no Teresópolis Golf Club.



O evento carbono neutro comprometido com o planeta e de excelência para os competidores do ciclismo amador foi apresentado na quinta-feira (29/07), por Claudia Helena Porto, diretora da Effect para a competição, em encontro realizado na Prefeitura e que reuniu representantes das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Turismo, da Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública, do Polo Gastronômico, do Teresópolis Convention & Visitors Bureau e da rede de hotéis e pousadas da cidade.



“Ser sede de um evento desse porte só traz benefícios para o município. A gestão municipal apoia e incentiva todas as iniciativas que estimulem a prática esportiva e de atividades físicas. É dessa forma que muitas vezes são descobertos novos talentos e futuros campeões”, pontuou Gustavo Lopes, secretário municipal de Esporte.



O secretário de Turismo de Teresópolis, Maurício Weichert, destaca que a iniciativa vai contribuir com a proposta do “Vem pra Terê”, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica e Geração de Emprego “Pra Cima Terê”, cujo objetivo é promover o destino Teresópolis, atrair eventos e aquecer a atividade turística no município.



“Gradativamente os eventos vão sendo retomados, de forma responsável e seguindo todos os protocolos sanitários e de segurança por conta da pandemia. Teresópolis volta a ficar em evidência no cenário regional e estadual de forma positiva. Acreditamos que a Etapa Estrada Serra das Hortênsias do Circuito Grangiro reunirá um número interessante de visitantes para movimentar o nosso comércio e trazer dinheiro novo”, comemora o secretário Maurício Weichert.