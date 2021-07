Geladeiras serão utilizadas para armazenar maior quantidade de vacinas - Divulgação

Publicado 31/07/2021 09:00

Na última quarta-feira (28/07), a Prefeitura de Teresópolis recebeu a doação de seis geladeiras para atender a imunização. A ação foi feita pela empresa Enel Brasil, por meio do Movimento Unidos Pela Vacina, criado em fevereiro, pelo Grupo Mulheres do Brasil, e que junta empresas parceiras de todo o país na captação de recursos financeiros e materiais a fim de atender as prefeituras no combate à pandemia.



Com as novas aquisições será possível armazenar maior quantidade de vacinas, mantendo a segurança. As geladeiras serão usadas nas salas de vacinas das unidades de saúde dos seguintes locais: Pimentel, Granja Guarani, Rosário, Araras, Meudon e Barra do Imbuí.

"A Secretaria de Saúde emitiu as principais necessidades de material ao Movimento Unidos Pela Vacina, para que eles pudessem nos atender da forma mais eficiente possível. Com a chegada dessas geladeiras, vamos aumentar nossa capacidade de estoque e ainda aguardamos a chegada de caixas térmicas que serão usadas nos pontos de vacinação pelas equipes de saúde", explica o Secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcellos.

Teresópolis está entre as 16 cidades a receber os equipamentos. De acordo com previsão da Enel, na primeira semana de agosto a cidade receberá a doação de caixas térmicas. Além de Teresópolis, as entregas também acontecem em Italva, Varre-Sai, Cardoso Moreira, Duas Barras, Tanguá, Paraty, Duque de Caxias, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Bom Jesus do Itabapoana, Angra dos Reis, Búzios, Macaé, Cordeiro e Areal.