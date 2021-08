Teresópolis registrou saldo positivo de empregos em junho - Reprodução

Publicado 01/08/2021 10:00

Pela quinta vez este ano, Teresópolis registra saldo positivo de empregos, com um acumulado positivo de 851 novos empregos, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério da Economia, no período entre janeiro e junho de 2021. Em junho foram 984 admissões e 863 demissões, registrando um saldo positivo de 121 empregos formais.



Os dados demonstram a boa recuperação dos setores econômicos, que registram saldo positivo. Destaque para Serviços, com saldo positivo de 575 empregos gerados, seguido do Comércio, com 279 empregos no ano. O único setor que ainda apresenta dificuldades de recuperação é a Indústria, com saldo negativo de -137, especialmente pela indústria de bebidas, que foi fortemente afetada pela pandemia do Covid-19.



Uma análise do período pandêmico de março de 2020 a junho de 2021 mostra que Teresópolis possui saldo positivo de 177 empregos formais, sendo 6 meses com saldo negativo e 10 meses com saldo positivo.



“As boas ações do Gabinete de Crise e os resultados do Programa Estratégico de Recuperação Econômica e Geração de Empregos ‘Pra Cima Terê’, impulsionam os resultados positivos de Teresópolis”, avalia Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.



O secretário elenca as principais iniciativas. “São exemplos a inauguração da Casa do Trabalhador, a realização do Feirão Emprega Terê, a implementação do Cartão Alimentação Escolar na Educação e a desburocratização promovida pelo Espaço do Empreendedor. Temos ainda a Feira Virtual do Agricultor, a promoção de Teresópolis como destino turístico, a distribuição dos recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc através de editais e chamadas públicas, a atração de grandes investimentos e a retomada responsável e gradual das atividades econômicas, entre outros”.