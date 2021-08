A Prefeitura de Teresópolis divulgou um balanço da fiscalização realizada no sábado (31/07) e no domingo (1/08) na operação Covid-19. Foram inspecionados 18 bares e restaurantes nos bairros do Alto, Araras, Agriões, Barra do Imbuí, Bom Retiro, Pimenteiras, São Pedro, Tijuca e Vale do Paraíso. O objetivo foi verificar o cumprimento das medidas sanitárias e restritivas previstas em decreto municipal para combater o aumento do contágio pelo coronavírus.Foram aplicadas 13 sanções, entre multas, notificações e interdições. Os estabelecimentos lacrados eram reincidentes em infrações e já tinham sido multados anteriormente. No fim de semana anterior foram percorridos 23 estabelecimentos, na cidade e no interior.O trabalho inicial é de orientação e, em último caso, de punição para aqueles que, mesmo avisados, insistem em desrespeitar o decreto municipal. É fundamental que a população colabore. Para isso, a Prefeitura publica com regularidade informes sobre cuidados e prevenção em suas redes sociais oficiais para conscientizar a população que a pandemia ainda não acabou.Realizadas por equipe multidisciplinar, formada por fiscais das secretarias de Fazenda, de Saúde, de Defesa Civil, de Meio Ambiente e de Obras, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 30º Batalhão de Polícia Militar, as ações de rotina também verificam denúncias realizadas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral.Denúncias e solicitações de fiscalização podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município pelo telefone (21) 2742-5074, pelo e-mail [email protected] e também pelo aplicativo eOuve.