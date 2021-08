Órgão presta auxílio permanente nas ações realizadas pelas forças de segurança de Teresópolis - Divulgação

Órgão presta auxílio permanente nas ações realizadas pelas forças de segurança de TeresópolisDivulgação

Publicado 03/08/2021 15:54

Um grupo da Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM), vinculado à Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, participou nesta segunda-feira (02/08) das instruções do Curso de Operações Táticas Especiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), órgão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



Realizado na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, o curso abordou as técnicas do emprego do cão nas ações policiais. Participaram do treinamento os agentes Passos, Robson, Da Graça, Rezende e Lomba com os cães Kalash, Kron e Colt.



“Capacitações como essa são fundamentais para o aprimoramento do efetivo da Cia de Operações com Cães da GCM, visto que o órgão presta auxílio permanente nas ações realizadas pelas forças de segurança da cidade, especialmente a Polícia Militar”, explicou Marcos Antonio da Luz, secretário de Segurança Pública de Teresópolis.

Os animais desempenham diferentes atividades: detecção de substâncias entorpecentes e de armas, busca e resgate de pessoas, controle de distúrbio, proteção, cinoterapia, etc.