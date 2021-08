Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 04/08/2021 22:48

A Prefeitura de Teresópolis avança com o calendário de imunização contra a Covid-19 aplicando a primeira dose no público masculino e feminino com 33 e 32, sem comorbidade. A vacinação ocorre no sistema drive-thru (dentro do carro), na cidade e interior. Nesta quinta-feira (5/08), serão imunizados homens e mulheres com 33 anos. Já na sexta-feira (6/08), é a vez de homens e mulheres com 32 anos.

Nos dois dias o atendimento ocorre de 9h às 15h. A distribuição de senhas acontece da seguinte forma: 1.400 na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); 300 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 200 em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

A vacinação será realizada mediante apresentação dos documentos de identidade (RG e CPF), cartão SUS (se tiver) e comprovante de residência em Teresópolis.

Aplicação da segunda dose

Também nos dias 5 e 6 de agosto, continua a aplicação da segunda dose contra a Covid-19. Serão atendidas pessoas com estas datas indicadas no comprovante de vacinação ou com o período já vencido. O atendimento acontece de 9h às 15h, nos mesmos pontos de vacinação.

Para completar a imunização são necessários os seguintes documentos: documento oficial com foto e comprovante da primeira dose em Teresópolis.