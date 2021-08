Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher funciona em um caminhão, com duas salas, que ficará estacionado na Praça Olímpica Luís Camões, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 04/08/2021 17:31

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, veículo equipado com moderna tecnologia para exames de mamografia e preventivo do câncer de colo de útero (Papanicolau), já está em Teresópolis, onde será instalada a partir de quinta-feira (5/08), na Praça Olímpica Luís Camões.

A chegada da estrutura na cidade, viabilizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Sesc-RJ, com apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), será celebrada em cerimônia na praça, onde a unidade está estacionada. Participarão membros da diretoria da Fecomércio RJ, Sesc RJ, Sincomércio e autoridades municipais.



A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher funciona em um caminhão, com duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra com mesa ginecológica para realização do Papanicolau. Ela operará até meados de dezembro como um braço do sistema municipal de saúde.

Mulheres nas faixas etárias recomendadas para os exames - 50 a 69 anos, para mamografia, e entre 25 e 64 anos, para o Papanicolau – podem agendar os exames nos postos de atenção básica do município. As mulheres que estão fora dessas faixas etárias também podem agendar o serviço, desde que tenham requisição médica proveniente do serviço público.



Após realização do exame de mamografia, as imagens de Raio-X são remetidas via on-line ao Hospital de Câncer de Barretos (SP), também conhecido como Hospital de Amor. A instituição, que é referência nacional no tratamento do câncer, faz o laudo e o encaminha à Secretaria Municipal de Saúde, que, por sua vez, realiza a devolutiva aos pacientes. O Sesc RJ estima fazer cerca de 1.500 Papanicolau e 1.500 mamografias no período.



Resultados prontos em até 30 dias

A intenção é que os resultados de ambos os exames fiquem prontos em até 30 dias, sendo que esse trâmite mais rápido é um dos grandes diferenciais da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher. Tradicionalmente, em razão do déficit desses equipamentos e da grande demanda, há casos em que mulheres aguardam de 3 a 9 meses para obter o laudo após a realização dos exames. A detecção precoce do câncer de mama é considerada fator primordial para a cura da doença.

Os atendimentos na unidade móvel começarão a ser realizados a partir da próxima segunda-feira (9/08). O horário de funcionamento será das 10h às 20h, nas segundas-feiras; das 8h às 18h, nas terças; das 8h às 20h, nas quartas; das 8h às 18h nas quintas; e das 7h às 13h nas sextas-feiras.