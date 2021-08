Outras 75 cestas chegarão a Teresópolis na próxima quarta-feira, 11 de agosto - Divulgação

Outras 75 cestas chegarão a Teresópolis na próxima quarta-feira, 11 de agosto Divulgação

Publicado 06/08/2021 17:02

Nesta sexta-feira (6/08), a Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio da equipe volante do CRAS Alto em Bonsucesso, entregou 95 cestas de alimentos do programa Agro Fraterno, do Sistema CNA/SENAR, a famílias de trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único do município. Foram atendidas famílias residentes em Bonsucesso, Calado, Campanha, Estrelinha, Frades, Lúcios, Mottas, Santa Rosa, São Bento e Vieira, no 3º Distrito.



Outras 75 cestas chegarão a Teresópolis na próxima quarta-feira (11/08), para atender famílias rurais do 2º Distrito, além da região de Vargem Grande e Sebastiana, no 3º Distrito. A entrega acontecerá no CRAS Alto.



“O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural nos solicitou apoio para fazer a entrega de 170 cestas básicas para trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social, necessitando de alimentos. Consultamos os cadastros do Centro de Referência de Assistência Social do Alto, cuja área de abrangência cobre a zona rural, que indicou quem tinha perfil para ser atendido”, explicou o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, que participou da distribuição. A entrega foi acompanhada por Monique Lopes, do Escritório Local da Emater-Rio, e Rodrigo Rosa de Medeiros, do Sindicato Rural de Teresópolis.



“No total, são 170 cestas de 17 quilos cada uma. Ou seja, quase 3 toneladas de alimentos para trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade. Nossa orientação é que a Secretaria de Desenvolvimento Social siga critérios sociais rígidos, para que as cestas sempre cheguem a quem mais precisa, principalmente neste período de pandemia”, avaliou o prefeito Vinicius Claussen.



O Agro Fraterno é um movimento liderado pelo Sistema CNA/SENAR, a Organização das Cooperativas Brasileiras e as entidades do Instituto Pensar Agro, com articulação dos ministérios da Agricultura e da Cidadania. A iniciativa foi criada para levar alimentos às famílias carentes em todo o país afetadas pela pandemia, por meio de distribuição de cestas.

O programa é voltado para a participação voluntária de produtores, empresas e entidades ligadas ao setor. As doações são livres e podem ser feitas com cestas de alimentos ou com recursos, de acordo com a opção dos doadores. O material arrecadado é distribuído de acordo com a demanda de cada município.