Publicado 05/08/2021 17:27

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, apresentou, nesta quarta-feira (4/08), os novos uniformes dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Essa é mais uma fase da preparação do município para o retorno das aulas presenciais, previsto para o dia 16 e que acontecerá de forma gradativa. Na última semana, a Secretaria de Educação promoveu uma reunião de acolhimento das equipes diretivas das escolas da Rede Municipal de Ensino.

Os 21.450 estudantes matriculados nas unidades escolares já começaram a receber as peças (duas calças, um short, duas camisas e dois casacos). O kit escolar (agenda, cadernos, estojo, pasta, etc) e o kit higiene (garrafa, nécessaire, máscara, toalha, sabonete líquido e gel higienizante) também serão entregues para todos os estudantes.



“A equipe da Secretaria de Educação está preparando de maneira cuidadosa, responsável e dedicada o retorno dos alunos às unidades escolares. A entrega dos novos uniformes, com peças de qualidade e confortáveis, para os nossos estudantes, e dos kits de material escolar e de higiene faz parte da estratégia de acolhimento nesta volta dos alunos”, disse o prefeito.

Claussen também comentou sobre as medidas que serão tomadas quanto aos professores: “É um grande investimento na Educação de Teresópolis que não para por aí. Em breve, todos os professores da rede receberão notebooks com acesso à Internet e os alunos do segundo segmento também terão tablets com internet móvel”, frisou o prefeito Vinicius Claussen.



A secretária de Educação, Satiele Santos, enfatizou que todas as peças estão sendo conferidas para a entrega aos estudantes: “As peças estão sendo conferidas pelo Setor de Fiscalização da Secretaria e enviadas para as unidades escolares para serem entregues aos pais e responsáveis. As escolas estão preparadas com relação à questão sanitária, tudo priorizando o acolhimento dos alunos com cuidado, atenção e dedicação”, explicou a secretária

A Secretária ainda acrescentou informações sobre a preparação das unidades escolares: “As escolas terão totens com álcool em gel, sinalização vertical e horizontal e tapetes sanitizantes, entre outros equipamentos visando a segurança de alunos, professores, equipes diretivas, pais e responsáveis”.