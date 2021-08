Centros de Referência de Assistência Social do município estão adaptando seus planejamentos para a retomada gradual das atividades - Divulgação

Publicado 06/08/2021 19:27

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do bairro Alto, realizou, na quarta-feira (4/08), o primeiro encontro para a retomada das atividades dos grupos de convivência de idosos, com a realização das oficinas de pintura, tricô, crochê e artesanato. O retorno gradual respeita as regras sanitárias de uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.



O objetivo é complementar as ações da família e da comunidade na proteção e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo.



“Os Centros de Referência de Assistência Social do município estão adaptando seus planejamentos para a retomada gradual das atividades de convivência, com todos os cuidados sanitários por conta da pandemia. Nossa orientação é para que as equipes acolham, de forma gradativa, os grupos referenciados da melhor forma possível”, assinala o prefeito Vinicius Claussen.



Localizado na Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, na Várzea, o CRAS Alto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e atende famílias de 65 bairros, na cidade e no interior, com reforço de equipe do CRAS Volante de Bonsucesso, instalado pela Gestão Municipal em maio de 2020 para facilitar o acesso das famílias do 3º Distrito.

As unidades promovem o acesso de famílias em vulnerabilidade social aos programas sociais do Governo Federal, através do Cadastro Único. Também realiza ações relacionadas aos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.