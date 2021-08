Casos da variante Delta são detectados em Teresópolis - Reprodução

Publicado 07/08/2021 14:58

A Prefeitura de Teresópolis divulgou neste sábado (7/08) uma nota técnica, na qual informa que foram confirmados dois casos de infecção pela variante Delta da Covid-19 no município. Os casos da variante, considerada mais contagiosa e com maior possibilidade de infectar até mesmo as pessoas imunizadas contra o coronavírus, têm sido registrados em todo o mundo e no Brasil a transmissão comunitária já foi confirmada.

Segundo o Gabinete de Crise de Teresópolis, a notificação dos casos à Secretaria Municipal de Saúde foi feita nesta sexta-feira (6/08). A partir da notificação e da comprovação com o resultado laboratorial, os dois resistentes infectados com a variante Delta e seus contatos próximos foram contactados e estão sendo investigados e monitorados pela Vigilância em Saúde.

Ainda de acordo com a nota técnica, para a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de incidência de casos agravados nos últimos dias, depois de mais de dois meses de incidência e de ocupação de leitos em franco declínio, provavelmente está associado à presença dessa variante no município.

Sobre os casos, o Gabinete de Crise destaca que “todas as vacinas disponíveis no Brasil protegem contra a variante Delta do coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, é preciso lembrar que a eficácia das vacinas para quaisquer das variantes até o momento conhecidas está totalmente associada à aplicação das duas doses, no caso das vacinas que têm esse reforço”.

Diante do novo quadro que se apresenta, que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já começa a pressionar o sistema de saúde, com aumento da ocupação de leitos, o prefeito Vinicius Claussen marcou uma reunião do Gabinete de Crise para a próxima segunda-feira (9/08), com as equipes técnicas, para definir as medidas que poderão ser adotadas para frear o avanço da contaminação.

Leitos exclusivos Covid-19

Atualmente, Teresópolis disponibiliza 20 leitos clínicos, sendo seis no Hospital São José e 14 no Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) e 26 leitos de CTI, sendo 12 no Hospital São José e 14 no HCTCO, exclusivamente para tratamento de paciente com Covid-19. A redução foi definida na reunião do Gabinete de Crise de 30 de junho, depois do acompanhamento da redução significativa da ocupação dos leitos, com permanência de mais de 50% dos leitos ociosos num período de dois meses.

Contudo, o município informa que os leitos não foram desmobilizados, de forma que, caso o município ultrapasse 90% da ocupação total de leitos disponíveis, os leitos inativos serão reabertos em até 7 dias, como acordado entre os hospitais e o município de Teresópolis por meio de assinatura de Termo de Compromisso.

Casos suspeitos

Pacientes suspeitos devem procurar as unidades de saúde para avaliação e testagem. O Centro de Atendimento contra o Coronavírus de Teresópolis funciona no EPEM, localizado na Rua Doutor Aleixo, 85, no Centro da cidade, todos os dias das 8h às 20h. Os pacientes que precisarem de atendimento noturno ou que tenham sintomas agravados deverão procurar as unidades de pronto-atendimento do município: UPA ou SPA de Bonsucesso (3º distrito).