Equipes do Setor de Zoonoses junto com estudantes de Medicina Veterinária do Unifeso realizaram visitas domiciliares em oito bairros de Teresópolis - Divulgação

Equipes do Setor de Zoonoses junto com estudantes de Medicina Veterinária do Unifeso realizaram visitas domiciliares em oito bairros de TeresópolisDivulgação

Publicado 09/08/2021 15:53

A Divisão de Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde de Teresópolis, realizou na última semana uma ação de combate à dengue em diversos bairros. O trabalho foi feito por equipes do Setor de Zoonoses junto com estudantes de Medicina Veterinária do Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos), entre os dias 2 e 6 de agosto. Os locais foram definidos por sorteio. Na terça-feira (3/08), a visita aconteceu na Barra do Imbuí, na quarta-feira (4/08), a ação foi realizada nos bairros Quinta Lebrão e Fonte Santa, na quinta-feira (5/08) foi a vez dos bairros Meudon, Granja Guarani e Tijuca. A ação foi encerrada na sexta-feira (6/08), com visitas no Alto e Várzea. Publicidade Indicadas para você Polícia Militar deu prejuízo de R$ 100 milhões ao tráfico do Rio no primeiro semestre Estudo revela 1,3 mil crimes que podem estar relacionados com intolerância religiosa em 2020 no Rio Gasolina varia até 13,01% em bairros do Rio de Janeiro Durante a visita às moradias, os agentes fazem o Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti (LIRAa). “Essa ação, junto com a ajuda dos alunos de medicina veterinária, é de extrema importância para sabermos o índice de infestação do mosquito em uma determinada localidade”, comentou a coordenadora do Setor de Zoonoses, Eveline Ribeiro.

Relatar erro

Você pode gostar