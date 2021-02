'Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, dessa maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo', afirmou a empresa Divulgação

Publicado 03/02/2021 15:20 | Atualizado 03/02/2021 15:21

Rio - Pelo oitavo mês consecutivo, o preço médio da gasolina no Brasil aumentou. Desde maio de 2020, a gasolina acumula alta de 20,8%. No Rio de Janeiro, umas das principais capitais do país, o preço médio da gasolina comum em janeiro foi de R$5,129.

De acordo com levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o valor cobrado pelo litro do combustível variou até 13,01% em diferentes bairros da capital durante o período, com preços entre R$ 4,848 e R$ 5,473.



O carioca que for abastecer o seu veículo vai encontrar a gasolina mais cara nos bairros do Flamengo (R$ 5,473), Lagoa (R$ 5,390) e Ipanema (R$ 5,331), todos da zona sul.

Já os preços mais baratos estão no Pechincha, (R$ 4,848), zona oeste; Madureira (R$ 4,864) e Vila da Penha (R$ 4,874), da zona norte.

Para comparação, os dados mostram que o estado do Rio de Janeiro teve a média mais alta entre o Sudeste (R$ 5,129). Já São Paulo foi o estado com a gasolina mais barata (R$ 4,451).