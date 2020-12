Banhistas lotam Praia da Barra, Zona Oeste do Rio Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Publicado 18/12/2020 17:18

Rio - A Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste da cidade, é o local onde possui mais casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados da prefeitura. Até esta quinta-feira (17), o bairro havia registrado 6.521 casos da doença. Em segundo lugar, vem a Tijuca, na Zona Norte, com 6.019 casos. Logo em seguida vem Copacabana, na Zona Sul, com 5.677 e Campo Grande, na Zona Oeste, com 5.623.

Mortes no estado

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta sexta-feira, 402.480 casos confirmados e 24.351 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizadas mais 147 mortes, além 3.601 novos casos. Há ainda 317 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. Entre os casos confirmados, 371.036 pacientes se recuperaram da doença.

Leitos

Até esta quinta-feira (17), a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 92%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 85%. A rede municipal possui 918 leitos para o novo coronavírus. Deste total, 288 são leitos de UTI.

Hospitalizações

Nas unidades da rede municipal, há 666 pacientes internados, sendo 275 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.432 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 611 em UTI. No momento, 314 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 195 para leitos de UTI covid.