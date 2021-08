Atletas irão largar da Feira do Alto, atravessando Teresópolis para subir a Serra das Hortênsias - Rodrigo Soldon

Atletas irão largar da Feira do Alto, atravessando Teresópolis para subir a Serra das HortênsiasRodrigo Soldon

Publicado 10/08/2021 18:30

O Circuito Grangiro Estrada Serra das Hortênsias está com inscrições abertas para ciclistas. A competição esportiva, que acontece no dia 29 de agosto (domingo), contará com percurso de 80 quilômetros e altimetria acumulada de 1.500 metros. A pista que ficará fechada para os competidores durante a prova por conta dos protocolos impostos pela pandemia da Covid-19 possui curvas sinuosas que impõe desafios aos atletas participantes.



A Serra das Hortênsias é um dos locais mais bem conceituados para o ciclismo de estrada e possui um cenário de natureza exuberante. Esta será a primeira prova já realizada em que os atletas poderão competir pelos dois lados da montanha.

Os atletas irão largar da Feira do Alto, atravessando Teresópolis para subir a Serra das Hortênsias, na sequência, descem até Itaipava, por onde irão subir a Serra das Hortênsias novamente, pelo seu outro lado, até o pórtico de chegada no cume da montanha. Os quilômetros finais serão de descida neutralizada até o Golf Clube de Teresópolis, onde haverá arena de recepção aos atletas para entrega da medalha finisher a todos que concluírem o percurso.

A estreia do Circuito Grangiro ocorreu em abril, com a etapa MTB em Búzios, que proporcionou aos atletas participantes a experiência de uma prova com mar e montanha. Desta vez, os ciclistas sobem uma das serras mais bonitas do Brasil em um percurso que vai de Teresópolis a Itaipava.



Trechos do percurso:



• Segmento A: Feirarte Teresópolis - Mirante Do Soberbo

• Segmento B: Mirante Do Soberbo – Teresópolis Golf Club

• Segmento C: Teresópolis Golf Club – Vale Do Cuiabá

• Segmento D: Vale Do Cuiabá – Vale Da Lua

• Segmento E: Vale Da Lua – Teresópolis Golf Club