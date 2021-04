o participante deverá retirar a sua medalha na New Bike, em Macaé ou irá recebê-la pelos correios caso tenha optado por esta modalidade na sua inscrição. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/04/2021 12:03 | Atualizado 30/04/2021 12:20

MACAÉ - Estão abertas em Macaé as inscrições para o desafio “Todos Contra o Coronavírus”, prova virtual de ciclismo, corrida e caminhada. O evento acontece no prazo entre 1º e 30 de maio. Os participantes podem percorrer diferentes distâncias. Para quem for praticar a caminhada as distâncias a serem percorridas pelos participantes são de 3km e 5km. Na corrida as distâncias serão divididas nas categorias: 7km, 14km, 21km e 42km. O ciclismo contará com as distâncias de 20km, 40km, 60km e 80km.

Para competir, basta se inscrever, cumprir a distância usando um aplicativo GPS no dia determinado e enviar o comprovante. Respeitando os protocolos de distanciamento social em função da pandemia da Covid-19, o desafio acontecerá virtualmente, com o participante competindo de forma isolada, utilizando um aplicativo para registrar a distância e o tempo gasto no cumprimento do percurso escolhido.



O objetivo do evento é incentivar a prática esportiva da modalidade, além de promover a prática de exercícios físicos de forma segura, ao ar livre, sem aglomerações, bem como o cuidado com a saúde física e mental da população, em tempos de pandemia.



Para participar o interessado precisa ter mais de 16 anos e estar em plenas condições físicas para a prática esportiva. As inscrições deverão ser realizadas na New Bike em Macaé ou através do site Ticket Agora na internet (www.ticketagora.com.br), até o dia 30 de maio de 2021.



Cada participante poderá escolher o local e horário em que irá realizar seu percurso, respeitando a distância escolhida na inscrição e o prazo estabelecido no regulamento. Feito o registro através de aplicativos de corrida, o participante deverá retirar a sua medalha na New Bike em Macaé ou irá recebê-la pelos correios caso tenha optado por esta modalidade na sua inscrição.



É sempre bom lembrar de usar máscara, álcool em gel e não causar aglomeração. Andreia Freitas, idealizadora do evento, acredita que o evento apesar de ser virtual vai incentivar as pessoas que estavam sem praticar exercícios, assim como ajudará a se redescobrirem em novas modalidades no esporte.

