As 170 famílias rurais contempladas receberam cestas com 17 de quilos de alimentosDivulgação

Publicado 11/08/2021 18:41

A entrega de 170 cestas de alimentos do programa “Agro Fraterno”, do Sistema CNA/SENAR, à famílias de trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) em Teresópolis, iniciada no dia 6 de agosto, foi concluída nesta quarta-feira (11/08). A distribuição foi realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio das equipes do CRAS Alto e do seu posto volante em Bonsucesso.



O secretário de Desenvolvimento Social participou das duas entregas. “Colaboramos com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para que os beneficiários tivessem o perfil do programa Agro Fraterno. Em situação de vulnerabilidade social, as 170 famílias rurais contempladas são inscritas no CadÚnico e receberam cestas com 17 de quilos de alimentos”, explicou Valdeck Amaral.

A indicação dos contemplados foi feita pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Alto, cuja área de abrangência cobre a zona rural do município. O presidente do Sindicato Rural de Teresópolis, Rodrigo Rosa de Medeiros, também acompanhou a distribuição.



No dia 6 de agosto, a equipe volante do CRAS Alto, em Bonsucesso, distribuiu 95 cestas a famílias de trabalhadores rurais residentes em Bonsucesso, Calado, Campanha, Estrelinha, Frades, Lúcios, Mottas, Santa Rosa, São Bento e Vieira, no 3º Distrito. Nesta quarta, a entrega foi feita na sede do CRAS Alto, na Várzea, beneficiando famílias do 2º Distrito e também da região de Vargem Grande e Sebastiana, no 3º Distrito.



“Esse programa é uma grande corrente solidária e em Teresópolis garantiu quase 3 toneladas de alimentos para famílias rurais mais necessitadas, atingidas pela crise socioeconômica gerada por conta da pandemia. A gestão está atenta para que a ajuda sempre chegue a quem mais precisa, essa é a nossa orientação para a Secretaria de Desenvolvimento Social”, comentou o prefeito Vinicius Claussen.



O Agro Fraterno é um movimento liderado pelo Sistema CNA/SENAR, a Organização das Cooperativas Brasileiras e as entidades do Instituto Pensar Agro, com articulação dos ministérios da Agricultura e da Cidadania. A iniciativa foi criada para levar alimentos às famílias carentes em todo o país afetadas pela pandemia, por meio de distribuição de cestas.

O programa é voltado para a participação voluntária de produtores, empresas e entidades ligadas ao setor. As doações são livres e podem ser feitas com cestas de alimentos ou com recursos, de acordo com a opção dos doadores. O material arrecadado é distribuído de acordo com a demanda de cada município.