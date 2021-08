Imóvel comprado pela Prefeitura de Teresópolis fica na Rua Aporé, no bairro Fátima - Bruno Nepomuceno

Publicado 13/08/2021 14:44

Desde o início do segundo semestre letivo, Teresópolis vem se organizando para retomar as aulas presenciais na rede municipal de ensino. Contudo, o retorno que estava previsto para a próxima segunda-feira (16/08) precisou ser adiado, em decorrência da falta de alimentos para produção da merenda escolar. Sobre o caso, a Secretaria de Educação emitiu um comunicado, informando que a empresa que deveria fornecer os itens desistiu em cima da hora da licitação.

“A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis informa que a empresa vencedora no processo licitatório para fornecimento de proteínas (carnes e ovos) para a produção da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino desistiu do contrato com o município nesta quinta-feira, 12 de agosto, dia em que já estava agendada a entrega dos produtos nas unidades escolares”, informou a Secretaria.

Com a desistência, foi necessário o adiamento do retorno dos alunos às unidades escolares. Para garantir o fornecimento e a transparência, a Prefeitura terá que reabrir o pregão do procedimento licitatório para habilitar nova empresa para o fornecimento dos produtos.

Agora, o município trabalha com para que o retorno seja possível para a semana seguinte, na segunda-feira, 23 de agosto, “a depender do prazo dos trâmites legais para contratação e entrega dos itens, o que deve acontecer em até uma semana”, explicou o comunicado.



Quanto à empresa desistente, o setor jurídico da Prefeitura está tomando as medidas legais previstas para que a mesma seja punida pelos danos causados ao município e a toda a comunidade escolar.



A Secretaria de Educação reafirma o compromisso de oferecer aos mais de 21 mil alunos da Rede Municipal de Ensino merenda de qualidade e trabalha para que os alimentos e o preparo das refeições sejam de excelência. Para isso, a Secretaria busca o melhor serviço e está promovendo a capacitação das equipes responsáveis pela alimentação nas unidades escolares.