Imóvel comprado pela Prefeitura de Teresópolis fica na Rua Aporé, no bairro FátimaBruno Nepomuceno

Publicado 12/08/2021 15:59 | Atualizado 12/08/2021 16:08

A Rede Municipal de Ensino de Teresópolis está finalizando os preparativos para o retorno às aulas presenciais, na próxima segunda-feira (16/08). Entre os investimentos atuais, está a aquisição do imóvel que será a nova sede da Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo. No novo endereço, há poucos metros da antiga unidade, que funcionava em imóvel alugado, a Prefeitura está realizando obras de adequação do espaço para receber as crianças da Beira Linha e arredores.

Com a mudança de endereço e obras, em 2021, serão 63 alunos e, para 2022, a previsão é de que a unidade receba 111 crianças.



“A comunidade escolar vai passar a contar com uma creche municipal com sede própria, oferecendo maior e melhor estrutura. Vamos disponibilizar novas vagas para as crianças. Assim, um maior número de mães terá um espaço confortável e com segurança para deixar seus filhos. Uma de nossas prioridades é investir na Educação, desde o Berçário até o Ensino Fundamental”, enfatizou o prefeito Vinicius Claussen.



Entre os serviços que estão sendo feitos na creche estão adaptação de duas salas da casa principal em salas de aula; pintura de toda parte externa e interna; adaptação de dois banheiros com instalação de banheiras para atender aos alunos do Berçário; ampliação da instalação elétrica; reforma no anexo para abertura de mais duas salas de aula; adaptação na instalação de gás para atender as necessidades da cozinha da creche; e construção de um banheiro para atender as turmas.



A secretária de Educação, Satiele Santos, explicou que a Prefeitura buscou um imóvel mais próximo possível de onde estava instalada a creche, porém, não havia disponibilidade de casa ou prédio nas proximidades com as características necessárias para a aquisição pelo município, como, por exemplo, documentação. O imóvel comprado pela Prefeitura fica na Rua Aporé, no bairro Fátima, a poucos metros do atual endereço da unidade escolar, assim, os moradores poderão continuar sendo atendidos e com melhor infraestrutura, além de mais vagas para as crianças.