Arma usada pelos bandidos na tentativa de assalto à loja no bairro Alto, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 14/08/2021 16:06

Uma ação rápida dos policiais militares do 30º BPM de Teresópolis frustrou uma tentativa de assalto à loja, neste sábado (14/08), na Avenida Oliveira Botelho, no bairro Alto. Dois suspeitos, naturais do Rio de Janeiro, foram presos e um revólver calibre 38, apreendido. Um terceiro suspeito conseguiu fugir a pé e o batalhão orienta as pessoas que tiverem informações que levem a sua captura entrem em contato pelo telefone 190, pelo Disque Denúncia (21) 2742-7755 ou Whatsapp Denúncia (21) 99817-7508.

Dois bandidos renderam os funcionários da loja e tentaram assaltar, enquanto o terceiro observava a movimentação do entorno. Com a chegada da guarnição, o terceiro suspeito correu e os outros dois se renderam, não havendo feridos na ação.

Na revista, além do revólver foi encontrada a quantia de R$3.054,00. Enquanto parte da equipe da PM entrou na loja, outro grupo fez buscas nas proximidades para tentar localizar o terceiro suspeito. Porém, só encontraram roupas e um celular do possível foragido.