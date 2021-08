Teresópolis reforça combate à violência contra a mulher - Reprodução

Teresópolis reforça combate à violência contra a mulherReprodução

Publicado 14/08/2021 14:03

No mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com o Agosto Lilás, a Prefeitura de Teresópolis reforça a possibilidade das vítimas de violência serem atendidas com o benefício do auxílio aluguel no município. O auxílio foi criado pela Lei Municipal 3.842/2020 e oferece ajuda temporária no pagamento de locação de imóvel, com objetivo de afastar mulheres dos lares onde vivem com seus agressores e quebrar o ciclo de violência enfrentado por elas.

As interessadas poderão verificar se atendem aos requisitos e realizar agendamento para cadastramento no benefício junto à Secretaria Municipal de Direitos da Mulher, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no 2º piso do Centro Administrativo Municipal Manoel de Freitas (Avenida Lúcio Meira, 375, na Várzea), prédio do antigo Fórum. Informações sobre atendimento podem ser obtidas pelo telefone (21) 2742-1038. A Secretaria também disponibiliza um contato via WhatsApp (21) 98805-4391.



Assistência à mulher em Teresópolis



Com o objetivo de promover o acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica ou de gênero, a Secretaria dos Direitos da Mulher mantém o NUAM - Núcleo de Atendimento à Mulher. Instalado na 110ª Delegacia Policial, no Alto, o setor funciona todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados, com acolhimento de assistentes sociais.



Existe ainda o NAM ITINERANTE - Núcleo de Atendimento à Mulher, também com acolhimento de assistente social, instalado no PSF do Meudon e já se deslocando para outra comunidade.



Para acolher mulheres que sofrem ameaças de morte foi firmado termo de convênio com abrigos especializados, em locais seguros para ela e os filhos durante um período de dois anos.



Outro ponto de apoio e acolhimento é o Posto Avançado de Apoio à Mulher (PAM), na Rodoviária, no centro da cidade. O Espaço é o 2º instalado no Brasil e o 1º no estado do Rio de Janeiro. O projeto da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher tem a proposta de ser um local descentralizado e especializado no atendimento à mulher, fortalecendo a rede de proteção do gênero, trazendo a humanização do atendimento. O horário de atendimento do PAM será de segunda a sexta, das 12h às 18h.