Teresópolis realiza campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicosReprodução

Publicado 15/08/2021 13:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Agricultura, em parceria com a Emater-Rio, inicia nesta segunda-feira (16/08) o recolhimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos. O objetivo da campanha é dar destinação correta ao material recolhido, evitando que os resíduos deixados nos recipientes contaminem o meio ambiente e coloquem em risco a saúde da população. A ação acontece em diversas localidades do 2º e do 3º Distritos até o dia 20.

A campanha conta com o apoio do Inpev (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), da Arasef (Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da Região Serrana Fluminense) e da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Para o recolhimento das embalagens, a Prefeitura disponibilizará veículo e pessoal, que circularão pelas comunidades, de acordo com cronograma estipulado pela Secretaria de Agricultura e pela Emater. As embalagens de agrotóxicos deverão ser depositadas pelos agricultores em pontos de referência predeterminados. Depois, os recipientes coletados serão encaminhados aos postos de recebimento da Arasef em Água Quente, no município, e em Conquista, na cidade vizinha de Nova Friburgo.



Confira o cronograma de recolhimento:

- Segunda-feira (16/08), das 9h às 15h - Sítio dos Pneus, atendendo as entregas de Alto do Vieira, Calado e Serra do Palmital;

- Terça-feira (17/08), das 9h às 15h - Armazém do Carlinhos, atendendo as entregas de Andradas;

- Quarta-feira (18/08), das 9h às 15h - Entrada da Chácara, na propriedade do Vando, atendendo as entregas da Chácara, Gamboa e Córrego Sujo;

- Quinta-feira (19/08), das 9h às 15h - Entrada para o Campo do Imbuí, na casa do Antonio, atendendo as entregas de do Imbuí e Sebastiana;

- Sexta-feira (20/08), das 9h às 15h - Campo de futebol de Santa Rosa, atendendo as entregas de Baú, Mottas, Independente de Mottas, São Tonico e Santa Rosa.